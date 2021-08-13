Düdük Oğuzhan Aksu’da



Haber: C. Kutay Aykan

Balıkesirspor- Beypiliç Boluspor maçında Oğuzhan Aksu’nun yardımcılıklarını Mehmet Şahan Yılmaz ve Mert Bulut yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yalçın Taşkınfurat olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

13 Ağustos Cuma:

20.30 Gençlerbirliği-Eyüpspor: Murat Erdoğan

14 Ağustos Cumartesi

19.15 İstanbulspor-Manisa: Kadir Sağlam

21.45 Denizlispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Direnç Tonusluoğlu

21.45 Balıkesirspor-Beypiliç Boluspor: Oğuzhan Aksu

15 Ağustos Pazar

19.15 Tuzlaspor-MKE Ankaragücü: Bülent Birincioğlu

19.15 Ankara Keçiörengücü-Altınordu: Oğuzhan Çakır

21.45 Bursaspor-Adanaspor: Onur Özütoprak

21.45 Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

16 Ağustos Pazartesi

20.30 Kocaelispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Emre Kargın