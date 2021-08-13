Düdük Oğuzhan Aksu’da

Haber: C. Kutay Aykan
Balıkesirspor- Beypiliç Boluspor maçında Oğuzhan Aksu’nun yardımcılıklarını Mehmet Şahan Yılmaz ve Mert Bulut yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yalçın Taşkınfurat olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
13 Ağustos Cuma:
20.30 Gençlerbirliği-Eyüpspor: Murat Erdoğan
14 Ağustos Cumartesi
19.15 İstanbulspor-Manisa: Kadir Sağlam
21.45 Denizlispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Direnç Tonusluoğlu
21.45 Balıkesirspor-Beypiliç Boluspor: Oğuzhan Aksu
15 Ağustos Pazar
19.15 Tuzlaspor-MKE Ankaragücü: Bülent Birincioğlu
19.15 Ankara Keçiörengücü-Altınordu: Oğuzhan Çakır
21.45 Bursaspor-Adanaspor: Onur Özütoprak
21.45 Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
16 Ağustos Pazartesi
20.30 Kocaelispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Emre Kargın