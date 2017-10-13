Haber: Gönül Olutürk
Karabaş’ın yardımcılıklarını Cemal Alpay, Selahattin Altay yapacak. Maçın 4.hakemi ise Sinan Dereci yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, milli maç arasının ardından 1. Lig'de haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:
14 Ekim Cumartesi
13.00 Ümraniyespor-Elazığspor: Mustafa Öğretmenoğlu
15.00 Balıkesirspor Baltok-Gaziantepspor: Özgüç Türkalp
18.00 Gazişehir Gaziantep-Akın Çorap Giresunspor: Abdülkadir Bitigen
15 Ekim Pazar
13.00 MKE Ankaragücü-Boluspor: Onur Karabaş
13.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor: Hakan Ceylan
15.30 Altınordu-Adanaspor: Süleyman Abay
18.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor: Arda Kardeşler
16 Ekim Pazartesi
18.00 Grandmedical Manisaspor-Denizlispor: Zorbay Küçük
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