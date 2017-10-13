Haber: Gönül Olutürk

Karabaş’ın yardımcılıklarını Cemal Alpay, Selahattin Altay yapacak. Maçın 4.hakemi ise Sinan Dereci yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, milli maç arasının ardından 1. Lig'de haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:

14 Ekim Cumartesi

13.00 Ümraniyespor-Elazığspor: Mustafa Öğretmenoğlu

15.00 Balıkesirspor Baltok-Gaziantepspor: Özgüç Türkalp

18.00 Gazişehir Gaziantep-Akın Çorap Giresunspor: Abdülkadir Bitigen

15 Ekim Pazar

13.00 MKE Ankaragücü-Boluspor: Onur Karabaş

13.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor: Hakan Ceylan

15.30 Altınordu-Adanaspor: Süleyman Abay

18.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor: Arda Kardeşler

16 Ekim Pazartesi

18.00 Grandmedical Manisaspor-Denizlispor: Zorbay Küçük