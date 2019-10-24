Düdük Onur Özütoprak’ta

Haber: Volkan Yılmaz

Özütoprak’ın yardımcılıklarını Cemal Bingül(1. Yardımcı Hakem) ve Murat Altan(2. Yardımcı Hakem) yapacak. Maçın 4.hakemi ise Serhad Ürkmez olacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig’e 9. hafta maçlarını şu hakemler yönetecek:

25 Ekim Cuma

19.00 Boluspor-Keçiörengücü: Onur Özütoprak

26 Ekim Cumartesi

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Altınordu: Sarper Barış Saka

16.30 Balıkesirspor-Adanaspor: Ramazan Keleş

16.30 İstanbulspor-Bursaspor: Kadir Sağlam

19.00 Altay-Ekol Göz Menemenspor: Mert Güzenge

27 Ekim Pazar

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.30 Giresunspor-Eskişehirspor: Erkan Özdamar

19.00 Adana Demirspor-Fatih Karagümrük: Bülent Birincioğlu

28 Ekim Pazartesi

19.00 Osmanlıspor-Akhisarspor: Kutluhan Bilgiç