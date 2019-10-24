Düdük Onur Özütoprak’ta

Haber: Volkan Yılmaz
Özütoprak’ın yardımcılıklarını Cemal Bingül(1. Yardımcı Hakem) ve Murat Altan(2. Yardımcı Hakem) yapacak. Maçın 4.hakemi ise Serhad Ürkmez olacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig’e 9. hafta maçlarını şu hakemler yönetecek:
25 Ekim Cuma
19.00 Boluspor-Keçiörengücü: Onur Özütoprak
26 Ekim Cumartesi
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Altınordu: Sarper Barış Saka
16.30 Balıkesirspor-Adanaspor: Ramazan Keleş
16.30 İstanbulspor-Bursaspor: Kadir Sağlam
19.00 Altay-Ekol Göz Menemenspor: Mert Güzenge
27 Ekim Pazar
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.30 Giresunspor-Eskişehirspor: Erkan Özdamar
19.00 Adana Demirspor-Fatih Karagümrük: Bülent Birincioğlu
28 Ekim Pazartesi
19.00 Osmanlıspor-Akhisarspor: Kutluhan Bilgiç