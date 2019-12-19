Düdük Onur Özütoprak’ta

Haber: Ceylan Beykoz

Öztütoprak’ın yardımcılıklarını Mehmet Yıldırım ve Cem Özbay, 4.Hakemliği İse Adnan Deniz Kayatepe yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 16. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

20 Aralık Cuma

19.00 Adana Demirspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Erkan Özdamar

21 Aralık Cumartesi

14.00 Hatayspor-Adanaspor: Yiğit Arslan

16.30 Eskişehirspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Özgüç Tükalp

19.00 Akhisarspor-Boluspor: Onur Özütoprak

22 Aralık Pazar

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altay: Bülent Birincioğlu

14.00 Osmanlıspor-İstanbulspor: Caner Ak

16.30 Fatih Karagümrük-Keçiörengücü: Murat Erdoğan

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Bursaspor: Kadir Sağlam

23 Aralık Pazartesi

19.00 Giresunspor-Altınordu: Mert Güzenge