Düdük Onur Özütoprak’ta

Haber: Ceylan Beykoz
Öztütoprak’ın yardımcılıklarını Mehmet Yıldırım ve Cem Özbay, 4.Hakemliği İse Adnan Deniz Kayatepe yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 16. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:
20 Aralık Cuma
19.00 Adana Demirspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Erkan Özdamar
21 Aralık Cumartesi
14.00 Hatayspor-Adanaspor: Yiğit Arslan
16.30 Eskişehirspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Özgüç Tükalp
19.00 Akhisarspor-Boluspor: Onur Özütoprak
22 Aralık Pazar
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altay: Bülent Birincioğlu
14.00 Osmanlıspor-İstanbulspor: Caner Ak
16.30 Fatih Karagümrük-Keçiörengücü: Murat Erdoğan
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Bursaspor: Kadir Sağlam
23 Aralık Pazartesi
19.00 Giresunspor-Altınordu: Mert Güzenge