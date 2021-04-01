Düdük Onur Özütoprak’ta

Haber: Erdal Tanrıverdi
Beypiliç Boluspor-Adanaspor maçında Onur Özütoprak’ın yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Burak Cansız yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Özer Özden olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 28. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:
3 Nisan Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Yılport Samsunspor: Yiğit Arslan
16.00 GZT Giresunspor-İstanbulspor: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Ankaraspor-Akhisarspor: Bülent Birincioğlu
19.00 Adana Demirspor-Ankara Keçiörengücü: Murat Erdoğan
4 Nisan Pazar:
13.30 Altınordu-Eskişehirspor: Caner Ak
13.30 Beypiliç Boluspor-Adanaspor: Onur Özütoprak
16.00 Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Alper Çetin
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Kutluhan Bilgiç
5 Nisan Pazartesi:
19.00 Bursaspor-Altay: Mustafa Kürşad Filiz