Düdük Onur Özütoprak’ta

Haber: Erdal Tanrıverdi

Beypiliç Boluspor-Adanaspor maçında Onur Özütoprak’ın yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Burak Cansız yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Özer Özden olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 28. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

3 Nisan Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Yılport Samsunspor: Yiğit Arslan

16.00 GZT Giresunspor-İstanbulspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Ankaraspor-Akhisarspor: Bülent Birincioğlu

19.00 Adana Demirspor-Ankara Keçiörengücü: Murat Erdoğan

4 Nisan Pazar:

13.30 Altınordu-Eskişehirspor: Caner Ak

13.30 Beypiliç Boluspor-Adanaspor: Onur Özütoprak

16.00 Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Alper Çetin

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Kutluhan Bilgiç

5 Nisan Pazartesi:

19.00 Bursaspor-Altay: Mustafa Kürşad Filiz