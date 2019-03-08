Düdük Onur Özütoprak’ta

Haber: Gökhan Aksoy
Özütoprak’ın yardımcılıklarını Oğuz Kağan Çalışır ve Bersan Duran yapacak. Maçın 4.hakemi ise Serdar Akkoçoğlu olacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
8 Mart Cuma
19.00 Gazişehir Gaziantep-Tetiş Yapı Elazığspor: Ramazan Keleş
9 Mart Cumartesi
13.30 Kardemir Karabükspor-Afjet Afyonspor: Erkan Özdamar
13.30 Giresunspor-Boluspor: Onur Özütoprak
16.00 Adana Demirspor-Osmanlıspor: Kutluhan Bilgiç
10 Mart Pazar
13.30 Hatayspor-Eskişehirspor: Yiğit Arslan
16.00 İstanbulspor-Altınordu: Mustafa Aydın
16.00 Balıkesirspor Baltok-Adanaspor: Mustafa Kürşad Filiz
19.00 Gençlerbirliği-Altay: Zorbay Küçük
11 Mart Pazartesi
19.00 Abalı Denizlispor-Ümraniyespor: Ali ŞansalanGüncelleme Tarihi: 08 Mart 2019, 14:34