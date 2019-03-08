Düdük Onur Özütoprak’ta

Haber: Gökhan Aksoy

Özütoprak’ın yardımcılıklarını Oğuz Kağan Çalışır ve Bersan Duran yapacak. Maçın 4.hakemi ise Serdar Akkoçoğlu olacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

8 Mart Cuma

19.00 Gazişehir Gaziantep-Tetiş Yapı Elazığspor: Ramazan Keleş

9 Mart Cumartesi

13.30 Kardemir Karabükspor-Afjet Afyonspor: Erkan Özdamar

13.30 Giresunspor-Boluspor: Onur Özütoprak

16.00 Adana Demirspor-Osmanlıspor: Kutluhan Bilgiç

10 Mart Pazar

13.30 Hatayspor-Eskişehirspor: Yiğit Arslan

16.00 İstanbulspor-Altınordu: Mustafa Aydın

16.00 Balıkesirspor Baltok-Adanaspor: Mustafa Kürşad Filiz

19.00 Gençlerbirliği-Altay: Zorbay Küçük

11 Mart Pazartesi

19.00 Abalı Denizlispor-Ümraniyespor: Ali Şansalan

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2019, 14:34