banner133

banner101

27 Ekim 2017 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Düdük Özgüç Türalp’te

    TFF 1. Ligin 10. Haftasında Çaykur Rizespor A.Ş ile Boluspor arasında oynanacak maçını yönetecek hakem ve yardımcıları belli oldu. 30 Ekim Pazartesi günü oynanacak mücadeleyi Özgüç Türkalp yönetecek.

    27 Ekim 2017 Cuma 10:09
    Bu haber 48 kez okundu
    Düdük Özgüç Türalp’te

     

    Haber: Esra ÖZTÜRK

     

    30 Ekim Pazartesi günü saat 18.00da Çaykur Didim Stadyumunda oynanacak Çaykur Rizespor A.Ş – Boluspor maçını Özgüç Türkalp yönetecek ve maçın yardımcılıklarını ise Soner Maraş ve Mehmet Kapluhan yapacak. 4.hakem olarak Alper Çetin görev yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1.Lig’de haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemler şu şekilde;

     

    27 Ekim Cuma

    18.00: Samsunspor – Gaziantepspor: Ramazan Keleş

     

    28 Ekim Cumartesi

    13.00: Balıkesirspor Baltok – Adanaspor A.Ş: Tugay Kaan Numanoğlu

    19.30: Altınordu A.Ş. – Eskişehirspor: Erkan Engin

     

    29 Ekim Pazar

    13.00: Büyükşehir Belediye Erzurumspor – Denizlispor: Mert Güzenge

    13.00: Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü – Elazığspor: Bahattin Şimşek

    15.30: Adana Demirspor – Akın Çorap Giresunspor: Volkan Bayarslan

    15.30: Granmedıcal Manisaspor – Ümraniyepor: Erkan Özdamar

     

    30 Ekim Pazartesi

    18.00: Çaykur Rizespor A.Ş – Boluspor: Özgüç Türkalp

    18.00: MKE Ankaragücü – İstanbulspor A.Ş: Mustafa Öğretmenoğlu

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Ligin, 10., Haftasında

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Cop Mustafa Cop ESKİ VE YENİ“ LOGO” TARTIŞMALARINA “ BOLULULARDAN”YORUMLAR MI?...
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu GÖRÜNÜŞE ALDANMAYIN!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Belediye gerçekten engellileri engelliyor
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben köyevleri akademik bir çalışmaya konu oldu”
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Ayran İçmeyi Alışkanlık Haline Getirmekte Fayda Var!!!
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR YENİDEN YAPILANMA
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Türkiye İYİ Olacak
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Bir gün
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ÇÖZÜM
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Çarıkçı’ya Tavsiyeler (ANALİZ)
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç OYUN TERAPİSİ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım REHBER İMAMIN FETVASI
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Aynaya Tükürmek
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Nikah karmaşasının karmaşası
  • Suat Tosun Suat Tosun BULUŞAN DÜŞÜNCELER
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR MİMARLIK
  • Gürkan Dura Gürkan Dura FUTBOL GÖRECELİ BİR OYUNDUR
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir An itibariyle kendinizi değerli hissettiren ödüller oluşturun;
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Milli olan ne kaldı!
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Kısa Bir Tatilden Kalan İzlenimler
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR 2023’mü önemli yoksa 2039’mu?
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129