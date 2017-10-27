Haber: Esra ÖZTÜRK

30 Ekim Pazartesi günü saat 18.00da Çaykur Didim Stadyumunda oynanacak Çaykur Rizespor A.Ş – Boluspor maçını Özgüç Türkalp yönetecek ve maçın yardımcılıklarını ise Soner Maraş ve Mehmet Kapluhan yapacak. 4.hakem olarak Alper Çetin görev yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1.Lig’de haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemler şu şekilde;

27 Ekim Cuma

18.00: Samsunspor – Gaziantepspor: Ramazan Keleş

28 Ekim Cumartesi

13.00: Balıkesirspor Baltok – Adanaspor A.Ş: Tugay Kaan Numanoğlu

19.30: Altınordu A.Ş. – Eskişehirspor: Erkan Engin

29 Ekim Pazar

13.00: Büyükşehir Belediye Erzurumspor – Denizlispor: Mert Güzenge

13.00: Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü – Elazığspor: Bahattin Şimşek

15.30: Adana Demirspor – Akın Çorap Giresunspor: Volkan Bayarslan

15.30: Granmedıcal Manisaspor – Ümraniyepor: Erkan Özdamar

30 Ekim Pazartesi

18.00: Çaykur Rizespor A.Ş – Boluspor: Özgüç Türkalp

18.00: MKE Ankaragücü – İstanbulspor A.Ş: Mustafa Öğretmenoğlu