Haber: Esra ÖZTÜRK
30 Ekim Pazartesi günü saat 18.00da Çaykur Didim Stadyumunda oynanacak Çaykur Rizespor A.Ş – Boluspor maçını Özgüç Türkalp yönetecek ve maçın yardımcılıklarını ise Soner Maraş ve Mehmet Kapluhan yapacak. 4.hakem olarak Alper Çetin görev yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1.Lig’de haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemler şu şekilde;
27 Ekim Cuma
18.00: Samsunspor – Gaziantepspor: Ramazan Keleş
28 Ekim Cumartesi
13.00: Balıkesirspor Baltok – Adanaspor A.Ş: Tugay Kaan Numanoğlu
19.30: Altınordu A.Ş. – Eskişehirspor: Erkan Engin
29 Ekim Pazar
13.00: Büyükşehir Belediye Erzurumspor – Denizlispor: Mert Güzenge
13.00: Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü – Elazığspor: Bahattin Şimşek
15.30: Adana Demirspor – Akın Çorap Giresunspor: Volkan Bayarslan
15.30: Granmedıcal Manisaspor – Ümraniyepor: Erkan Özdamar
30 Ekim Pazartesi
18.00: Çaykur Rizespor A.Ş – Boluspor: Özgüç Türkalp
18.00: MKE Ankaragücü – İstanbulspor A.Ş: Mustafa Öğretmenoğlu
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