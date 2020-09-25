Düdük Özütoprak’ta

Yapılan açıklamaya göre daha önce 13 kez Boluspor maçını yöneten Onur Özütoprak14’üncü kez Boluspor maçına çıkacak ve Altıordu ile karşılaşacağı maçı yönetecek.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, 3. hafta karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:
26 Eylül Cumartesi:
14.00 Ümraniyespor – İstanbulspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Akhisarspor – Balıkesirspor: Caner Ak,
27 Eylül Pazar:
14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor – YılportSamsunspor: Turgut Doman
16.30 Ankaraspor- Adana Demirspor: Kutluhan Bilgiç
19.00 Altay – Eskişehirspor: Bülent Birinciloğlu
28 Eylül Pazartesi:
19.00 BeypiliçBoluspor – Altınordu: Onur Özütoprak
19.00 Menemenspor – Tuzlaspor: Kadir Sağlam