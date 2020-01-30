Düdük Sarper Barış Saka’da

Haber: Erdal Tanrıverdi

Saka’nın yardımcılıklarını Ömer Tevfik Özkoç ve Furkan Ürün yapacak. Maçın 4.hakemi ise Demokrat Özgür Güneş yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 20. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

31 Ocak Cuma

19.00 Adanaspor-Osmanlıspor: Ramazan Keleş

1 Şubat Cumartesi

14.00 Keçiörengücü-Adana Demirspor: Burak Şeker

16.30 Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sarper Barış Saka

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Fatih Karagümrük: Bülent Birincioğlu

2 Şubat Pazar

14.00 Hatayspor-Giresunspor: Yiğit Arslan

16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Altay: Alper Çetin

16.30 Altınordu-Akhisarspor: Erkan Özdamar

19.00 Bursaspor-Eskişehirspor: Kutluhan Bilgiç

3 Şubat Pazartesi

19.00 İstanbulspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Onur Özütoprak