Düdük Sarper Barış Saka’da

Haber: Erdal Tanrıverdi
Saka’nın yardımcılıklarını Ömer Tevfik Özkoç ve Furkan Ürün yapacak. Maçın 4.hakemi ise Demokrat Özgür Güneş yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 20. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
31 Ocak Cuma
19.00 Adanaspor-Osmanlıspor: Ramazan Keleş
1 Şubat Cumartesi
14.00 Keçiörengücü-Adana Demirspor: Burak Şeker
16.30 Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sarper Barış Saka
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Fatih Karagümrük: Bülent Birincioğlu
2 Şubat Pazar
14.00 Hatayspor-Giresunspor: Yiğit Arslan
16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Altay: Alper Çetin
16.30 Altınordu-Akhisarspor: Erkan Özdamar
19.00 Bursaspor-Eskişehirspor: Kutluhan Bilgiç
3 Şubat Pazartesi
19.00 İstanbulspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Onur Özütoprak