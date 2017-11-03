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03 Kasım 2017 Cuma
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    • Düdük Sarper Barış Saka’da

    TFF 1. Lig’in 11. haftasında Boluspor – Samsunspor arasında oynanacak maçı yönetecek hakembelli oldu. Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak mücadeleyi Sarper Barış Saka yönetecek.

    03 Kasım 2017 Cuma 11:04
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    Düdük Sarper Barış Saka’da

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Saka’nın yardımcılıklarını Orkun Aktaş ve Gökmen Baltacı yapacak. Maçın 4.hakemi ise Mert Güzenge. TFF 1. Lig’in 11. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig’de 11. haftada oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

    03 Kasım Cuma:

     

    18.00 Gazişehir Gaziantep-GrandmedicalManisaspor: Alper Çetin

     

    4 Kasım Cumartesi:

     

    13.00 Ümraniyespor-Adana Demirspor: Abdullah Yılmaz

    13.00 Elazığspor-Gaziantepspor: Çağatay Şahan

    15.30 Akın Çorap Giresunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Ceylan

    15.30 Denizlispor-Altınordu: Onur Karabaş

     

    5 Kasım Pazar:

     

    13.00 Boluspor-Samsunspor: Sarper Barış Saka

    13.00 İstanbulspor-BalıkesirsporBaltok: Abdulkadir Bitigen

    15.30 Eskişehirspor-MKE Ankaragücü: Süleyman Abay

    18.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Lig’in, 11., Haftasında

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