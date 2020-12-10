Düdük Serkan Tokat’ta

Haber: Volkan Yılmaz
Tokat’ın yardımcılıklarını Hakan Karabalcık ve Ali Tuna yapacak. Maçın 4.hakemi ise Volkan Şeker olacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
12 Aralık Cumartesi
16.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Eskişehirspor: Bülent Birincioğlu
19.00 Bursaspor-Yılport Samsunspor: Yaşar Kemal Uğurlu
13 Aralık Pazar
13.30 Beypiliç Boluspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Serkan Tokat
13.30 Altınordu-Akhisarspor: Onur Özütoprak
16.00 Adanaspor-Altay: Volkan Bayarslan
16.00 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü: Bahattin Şimşek
19.00 Giresunspor-Adana Demirspor: Ümit Öztürk
14 Aralık Pazartesi
16.00 Menemenspor-İstanbulspor: Ali Şansalan
19.00 Ankaraspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Arda Kardeşler