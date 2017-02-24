Haber: Aysun Beykoz
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de 22. hafta
25 Şubat Cumartesi
13.00 Bandırmaspor-Şanlıurfaspor: Murat Özcan
16.00 Adana Demirspor-Balıkesirspor: Erkan Engin
18.30 Göztepe-Manisaspor: Arda Kardeşler
26 Şubat Pazar
13.00 Samsunspor-Boluspor: Suat Arslanboğa
13.00 Sivasspor-Büyükşehir Gaziantepspor: Abdullah Yılmaz
16.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor: Serkan Çınar
18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Altınordu: Süleyman Abay
27 Şubat Pazartesi
18.00 Mersin İdmanyurdu-Denizlispor: Onur Karabaş
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