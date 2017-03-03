Haber: Aysun Beykoz

Süleyman Abay'ın yardımcılıklarını Gökmen Olgaç ve Mehmet Yıldırım yapacak. Maçın 4.hakemliğini ise Serdar Akkoçoğlu yapacak. Ligin 23.Haftasında oynanacak olan maçların hakemleri şöyle:

4 Mart Cumartesi

13.00: Boluspor-Eskişehirspor: Süleyman Abay

16.00: Elazığspor-Göztepe A.Ş.: Hüseyin Göçek

18.30: G.Antep B.Ş.B.-Mersin İdmanyurdu: Suat Arslanboğa

5 Mart Pazar

13.00: Ümraniyespor-Giresunspor: Bahattin Şimşek

13.00: Denizlispor-Samsunspor: Volkan Bayarslan

16.00: Balıkesirspor-E.Y.Malatyaspor: Kutluhan Bilgiç

18.30: Manisaspor-Bandırmaspor: Serkan Tokat

6 Mart Pazartesi

18.30: Altınordu A.Ş.-Sivasspor: Onur Karabaş