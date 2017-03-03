Haber: Aysun Beykoz
Süleyman Abay'ın yardımcılıklarını Gökmen Olgaç ve Mehmet Yıldırım yapacak. Maçın 4.hakemliğini ise Serdar Akkoçoğlu yapacak. Ligin 23.Haftasında oynanacak olan maçların hakemleri şöyle:
4 Mart Cumartesi
13.00: Boluspor-Eskişehirspor: Süleyman Abay
16.00: Elazığspor-Göztepe A.Ş.: Hüseyin Göçek
18.30: G.Antep B.Ş.B.-Mersin İdmanyurdu: Suat Arslanboğa
5 Mart Pazar
13.00: Ümraniyespor-Giresunspor: Bahattin Şimşek
13.00: Denizlispor-Samsunspor: Volkan Bayarslan
16.00: Balıkesirspor-E.Y.Malatyaspor: Kutluhan Bilgiç
18.30: Manisaspor-Bandırmaspor: Serkan Tokat
6 Mart Pazartesi
18.30: Altınordu A.Ş.-Sivasspor: Onur Karabaş
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