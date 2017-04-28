Haber: Aysun Beykoz
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'in 30. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
29 Nisan Cumartesi
15.00 Denizlispor-Elazığspor: Tolga Özkalfa
15.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe: Mete Kalkavan
16.00 Altınordu-Şanlıurfaspor: Abdullah Yılmaz
18.30 Adana Demirspor-Bandırmaspor: Murat Özcan
30 Nisan Pazar:
16.00 Balıkesirspor-Boluspor: Süleyman Abay
18.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Manisaspor: Bülent Birincioğlu
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