Haber: Aysun Beykoz

Özkalfa’nın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın 4.hakemi ise Serhad Ürkmez yapacak. TFF’den alınan bilgiye göre 32.haftanın hakemleri şöyle:

6 Mayıs Cumartesi

18.30: Denizlispor-Eskişehirspor: Volkan Bayarslan

7 Mayıs Pazar

13.30: Sivasspor-Bandırmaspor: Ümit Öztürk

16.00: M.İdmanyurdu-Göztepespor: Onur Karabaş

16.00: Samsunspor-Giresunspor. Yaşar Kemal Uğurlu

18.30: G.Antep B.Ş.B.-Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç

18.30: Boluspor-Şanlıurfaspor: Tolga Özkalfa

8 Mayıs Pazartesi

16.30: Altınordu A.Ş.-Elazığspor: Caner Ak

18.30: Balıkesirspor-Manisaspor: Hakan Ceylan

19.00: A.Demirspor-E.Y.Malatyaspor: Serkan Tokat