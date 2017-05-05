Haber: Aysun Beykoz
Özkalfa’nın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın 4.hakemi ise Serhad Ürkmez yapacak. TFF’den alınan bilgiye göre 32.haftanın hakemleri şöyle:
6 Mayıs Cumartesi
18.30: Denizlispor-Eskişehirspor: Volkan Bayarslan
7 Mayıs Pazar
13.30: Sivasspor-Bandırmaspor: Ümit Öztürk
16.00: M.İdmanyurdu-Göztepespor: Onur Karabaş
16.00: Samsunspor-Giresunspor. Yaşar Kemal Uğurlu
18.30: G.Antep B.Ş.B.-Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç
18.30: Boluspor-Şanlıurfaspor: Tolga Özkalfa
8 Mayıs Pazartesi
16.30: Altınordu A.Ş.-Elazığspor: Caner Ak
18.30: Balıkesirspor-Manisaspor: Hakan Ceylan
19.00: A.Demirspor-E.Y.Malatyaspor: Serkan Tokat
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!