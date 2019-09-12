Düdük Turgut Doman’da

Haber: Birol Ertunç

Doman’ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut (1. Yardımcı Hakem) ve Ömer Tevfik Özkoç (2. Yardımcı Hakem) yapacak. Maçın 4.hakemi ise Sait Tuzcu olacak. TFF 1.Ligde 4.hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

13 Eylül Cuma

19.00 Balıkesirspor-Ümraniyespor: Bülent Birincioğlu

14 Eylül Cumartesi

15.30 Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor : Direnç Tonusluoğlu

19.00 Boluspor-Altay: Turgut Doman

19.00 Altınordu-Eskişehirspor: Murat Erdoğan

15 Eylül Pazar

16.30 İstanbulspor-Giresunspor: Burak Şeker

16.30 Bursaspor-Osmanlıspor: Emre Malok

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Akhisarspor: Ramazan Keleş

19.00 Adanaspor-Adana Demirspor: Turgut Kaan Numanoğlu

16 Eylül Pazartesi

19.00 Hatayspor-Fatih Karagümrük: Hakan Ceylan