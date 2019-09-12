Düdük Turgut Doman’da

Haber: Birol Ertunç
Doman’ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut (1. Yardımcı Hakem) ve Ömer Tevfik Özkoç (2. Yardımcı Hakem) yapacak. Maçın 4.hakemi ise Sait Tuzcu olacak. TFF 1.Ligde 4.hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
13 Eylül Cuma
19.00 Balıkesirspor-Ümraniyespor: Bülent Birincioğlu
14 Eylül Cumartesi
15.30 Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor : Direnç Tonusluoğlu
19.00 Boluspor-Altay: Turgut Doman
19.00 Altınordu-Eskişehirspor: Murat Erdoğan
15 Eylül Pazar
16.30 İstanbulspor-Giresunspor: Burak Şeker
16.30 Bursaspor-Osmanlıspor: Emre Malok
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Akhisarspor: Ramazan Keleş
19.00 Adanaspor-Adana Demirspor: Turgut Kaan Numanoğlu
16 Eylül Pazartesi
19.00 Hatayspor-Fatih Karagümrük: Hakan Ceylan