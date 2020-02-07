Düdük Ufuk Demircioğlu’nda

Haber: Aysun Beykoz
Demircioğlu’nun yardımcılılarını Can Berk Yıldız (1. Yardımcı Hakem) ve Baransel Siyavuş (2. Yardımcı Hakem) yapacak. Maçın 4.hakemi ise Bekir Özcan olacak. Ligde 17.hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
9 Şubat Pazar
14.00: Çilimli Belediyespor-Bartınspor: Metin Ataş
14.00: Anadolu Üniversitesi-Beyköy Belediyespor: Berkan Çetin
14.00: Keçiören Bağlum-Kırıkkale Büyük Anadolu: İbrahim Güner
14.00: Kdz.Ereğlispor-Çubukspor Futbol AŞ: Muammer Sarıdağ
14.00: Ankara TKİ-Devrek Belediyespor: Turhan Beyke
14.00: Göynük Belediyespor-Eskişehir Yunus Emre: Ufuk Demircioğlu