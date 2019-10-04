Düdük Utku Doğan’da!

Bölgesel Amatör Lig 6.Grupta 3.hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Göynük Belediyespor-Bartınspor maçında Utku Doğan düdük çalacak.

Düdük Utku Doğan’da!

Haber: Aysun Beykoz

Doğan’ın yardımcılılarını Oğuzhan Karaçoban (1. Yardımcı Hakem) ve Hasan Arabacı (2. Yardımcı Hakem) yapacak. Maçın 4.hakemi ise Tuncay Sağlam. Ligde 4.hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

6 Ekim Pazar

15.00: Anadolu Üniversitesi-Kırıkkale Büyük Anadolu: Ahmet Resuloğlu

15.00: Haymana Belediyespor-Yunusemre Spor: Ali Kılıç

15.00: Göynük Belediyespor-Bartınspor: Utku Doğan

15.00: Çilimli Belediyespor-Çubukspor: Engin Ferik

15.00: Kdz.Ereğlispor-Devrek Belediyespor: Burak Altınel

15.00: Ankara T.K.İ.-Beyköy Belediyespor: Halil Erdoğan

15.00: Yaylacık Gençlik Spor-Keçiören Belediye Bağlum: Mertcan Erölmez

Esra Perçin

Esra Perçin

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