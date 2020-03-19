Düdük Volkan Bayarslan’da

Haber: Aysun Beykoz

Bayarslan’ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Maçın 4.hakemi ise Süleyman Soyutürk olacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:

20 Mart Cuma

19.00 Altay-Akhisarspor: Bülent Birincioğlu

19.00 İstanbulspor-Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu

21 Mart Cumartesi

14.00 Keçiörengücü-Bursaspor: Yasin Kol

14.00 Giresunspor-Adanaspor: Alper Çetin

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor: Yiğit Arslan

19.00 Boluspor-Altınordu: Volkan Bayarslan

22 Mart Pazar

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Fatih Karagümrük: Emre Malok

16.30 Adana Demirspor-Osmanlıspor: Burak Şeker

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Ekol Göz Menemenspor: Kadir Sağlam