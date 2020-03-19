Düdük Volkan Bayarslan’da

Haber: Aysun Beykoz
Bayarslan’ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Maçın 4.hakemi ise Süleyman Soyutürk olacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:
20 Mart Cuma
19.00 Altay-Akhisarspor: Bülent Birincioğlu
19.00 İstanbulspor-Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu
21 Mart Cumartesi
14.00 Keçiörengücü-Bursaspor: Yasin Kol
14.00 Giresunspor-Adanaspor: Alper Çetin
16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor: Yiğit Arslan
19.00 Boluspor-Altınordu: Volkan Bayarslan
22 Mart Pazar
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Fatih Karagümrük: Emre Malok
16.30 Adana Demirspor-Osmanlıspor: Burak Şeker
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Ekol Göz Menemenspor: Kadir Sağlam