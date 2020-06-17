Düdük Volkan Bayarslan’da

Haber: Volkan Yılmaz
Bayarslan’ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Maçın 4.hakemi ise İlker Yasin Avcı olacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 29. haftada görev alacak hakemler şunlar:
19 Haziran Cuma
20.00 Giresunspor-Adanaspor: Kutluhan Bilgiç
20.00 İstanbulspor-Hatayspor: Alper Çetin
20 Haziran Cumartesi
17.30 Keçiörengücü-Bursaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor: Yiğit Arslan
20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Ekol Göz Menemenspor: Kadir Sağlam
21 Haziran Pazar
17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Fatih Karagümrük: Emre Malok
20.00 Boluspor-Altınordu: Volkan Bayarslan
20.00 Altay-Akhisarspor: Bülent Birincioğlu
22 Haziran Pazartesi
20.00 Adana Demirspor-Osmanlıspor: Burak Şeker