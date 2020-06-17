Düdük Volkan Bayarslan’da

Haber: Volkan Yılmaz

Bayarslan’ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Maçın 4.hakemi ise İlker Yasin Avcı olacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 29. haftada görev alacak hakemler şunlar:

19 Haziran Cuma

20.00 Giresunspor-Adanaspor: Kutluhan Bilgiç

20.00 İstanbulspor-Hatayspor: Alper Çetin

20 Haziran Cumartesi

17.30 Keçiörengücü-Bursaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor: Yiğit Arslan

20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Ekol Göz Menemenspor: Kadir Sağlam

21 Haziran Pazar

17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Fatih Karagümrük: Emre Malok

20.00 Boluspor-Altınordu: Volkan Bayarslan

20.00 Altay-Akhisarspor: Bülent Birincioğlu

22 Haziran Pazartesi

20.00 Adana Demirspor-Osmanlıspor: Burak Şeker