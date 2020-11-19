Düdük Volkan Bayarslan’da

Hakem: Volkan Yılmaz
Bayarslan’ın yardımcılıklarını Erdem Bayık(1. Yardımcı Hakem) ve Mehmet Kapluhan (2. Yardımcı Hakem) yapacak. Maçın 4.hakemi ise Fevzi Erdem Akbaş. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 10. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:
21 Kasım Cumartesi
13.30 Altınordu-İstanbulspor: Suat Arslanboğa
13.30 Beypiliç Boluspor-Ankaraspor: Volkan Bayarslan
16.00 Bursaspor-Adanaspor: Serkan Tokat
19.00 Giresunspor-Yılport Samsunspor: Burak Pakkan
22 Kasım Pazar
13.30 Ankara Keçiörengücü-Akhisarspor: Arda Kardeşler
16.00 Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Mustafa Öğretmenoğlu
19.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor: Alper Ulusoy
23 Kasım Pazartesi
19.00 Menemenspor-Altay: Emre Kargın
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Cihan Aydın