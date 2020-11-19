Düdük Volkan Bayarslan’da

Hakem: Volkan Yılmaz

Bayarslan’ın yardımcılıklarını Erdem Bayık(1. Yardımcı Hakem) ve Mehmet Kapluhan (2. Yardımcı Hakem) yapacak. Maçın 4.hakemi ise Fevzi Erdem Akbaş. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 10. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:

21 Kasım Cumartesi

13.30 Altınordu-İstanbulspor: Suat Arslanboğa

13.30 Beypiliç Boluspor-Ankaraspor: Volkan Bayarslan

16.00 Bursaspor-Adanaspor: Serkan Tokat

19.00 Giresunspor-Yılport Samsunspor: Burak Pakkan

22 Kasım Pazar

13.30 Ankara Keçiörengücü-Akhisarspor: Arda Kardeşler

16.00 Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

19.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor: Alper Ulusoy

23 Kasım Pazartesi

19.00 Menemenspor-Altay: Emre Kargın

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Cihan Aydın