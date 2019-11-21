Düdük Yasin Kol’da

Haber: Aysun Beykoz
Yasin Kol’un yardımcılıklarını Hasan Hüseyin Tetik ve Burak Cansız yapacak. Maçın 4.hakemi ise Alpaslan Şen olacak. TFF 1.Ligde 12.hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
22 Kasım Cuma
19.00: Adanaspor-Giresunspor: Kadir Sağlam
23 Kasım Cumartesi
14.00: F.Karagümrük-CS Ümraniyespor: Onur Özütoprak
16.30: Eskişehirspor-BB Erzurumspor: Caner Ak
19.00: Bursaspor-Keçiörengücü: Bülent Birincioğlu
24 Kasım Pazar
14.00: Hatayspor-İstanbulspor AŞ: Kutluhan Bilgiç
16.30: EG Menemenspor-Balıkesirspor: Suat Arslanboğa
16.30: Osmanlıspor FK-Adana Demirspor: Murat Erdoğan
19.00: Akhisarspor-Altay: Erkan Özdamar
25 Kasım Pazartesi
19.00: Altınordu-Boluspor: Yasin Kol