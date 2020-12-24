Düdük Yiğit Arslan’da



Haber: Aysun Beykoz

Boluspor’un 16. Hafta müsabakasında kendi sahasında mücadele edeceği İstanbulspor maçını Yiğit Arslan yönetecek. Arslan’ın yardımcılıklarını Hüsnü Emre Çelimli ve Mehmet Akıncık yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Volkan okur oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 16. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

25 Aralık Cuma:

19.00 Altay-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Yasin Kol

26 Aralık Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Altınordu: Serkan Tokat

13.30 Beypiliç Boluspor-İstanbulspor: Yiğit Arslan

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Adana Demirspor: Emre Kargın

27 Aralık Pazar:

13.30 Menemenspor-Ankara Keçiörengücü: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Akhisarspor-Giresunspor: Turgut Doman

16.00 Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Cihan Aydın

19.00 Ankaraspor-Yılport Samsunspor: Onur Özütoprak

28 Aralık Pazartesi:

19.00 Bursaspor-Eskişehirspor: Mert Güzenge