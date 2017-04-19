banner133

banner128

banner101

19 Nisan 2017 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Düellonun Sonunda Kazanan Kale Yapı

    12’inci Veteranlar Futbol Turnuvası heyecanı dün oynanan 4 karşılaşma ile start aldı. Şehit Ozan Özen ve Şehit Yıldırım Oflaz adına düzenlenen turnuvanın ilk gününde B grubunda mücadele eden 2023 Vizyon İnşaat ile Kale Yapı karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadelenin sonunda 3-2’lik skorla gülen taraf Kale Yapı oldu.

    19 Nisan 2017 Çarşamba 14:43
    Bu haber 33 kez okundu
    Düellonun Sonunda Kazanan Kale Yapı

    Haber: Esra Öztürk

    Her sene büyük çekişmelere sahne olan Veteranlar Futbol Turnuvasında heyecan başladı. Şehit Ozan Özen ve Şehit Yıldırım Oflaz adına düzenlenen 12’inci Veteranlar Futbol Turnuvası B grubunda mücadele eden 2023 Vizyon İnşaat ile Kale Yapı karşı karşıya geldi. Turnuvaya galibiyetle başlamak isteyen iki takımın karşılaşması son dakikasına kadar nefesleri keserken karşılaşmayı kazanan takım ise 3-2’lik skorla Kale Yapı oldu. Kale Yapı’nın gollerini Serkan Kutlu, Şaban Ürkmez ve Barbaros Özçetin kaydetti. Rakip 2023 Vizyon İnşaat’ın golleri ise İzzet Bulut ve Oktay Tokgöz’den geldi.

    Anahtar Kelimeler: 12’inci, Veteranlar, Futbol, Turnuvası, Heyecanı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu MERTLİK
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ NELER OKUDUM
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR GÜNLER VARDIR UNUTULMAZ
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ÇİKOLATALI GOFRET”cilere de kumpas mı?..
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş ÜÇ TANE DÜŞMANIM VAR !
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Referandum sonuçları üzerine
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kader Oylaması
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR REFERANDUMA DOĞRU SON SAATLER
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Rektör Coşkun Görevden Uzaklaştırılmalıdır!
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu HADİ BAKALIM GÖREVİMİZİ YAPALIM !
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Son Dönemeçte Referandum: Evet mi, Hayır mı?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Sevdim Her Zerresini
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geçmişten bugüne istenmediği halde karşılaşılan olaylar…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit AYNEN DEVAM
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım "Sivil Örümceğin Ağında"
  • Suat Tosun Suat Tosun TEKERLEME VE ENTELEKTÜEL GELİŞİM
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129