Dumlupınar ” Boluspor maçı öncesi bahanemiz yok”

Haber: Erdal Tanrıverdi

Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 19. haftasında pazar günü deplasmanda Boluspor ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından gruplara ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla idmana devam etti. Antrenman dar alanda pas çalışması ve Boluspor maçının taktik çalışmasıyla son buldu.



“Mağlubiyet bizi üzüyor”

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, Bursaspor karşılaşmasında aldıkları mağlubiyet için üzgün olduğunu belirterek, “Evimizde beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Ancak oyunun genelinde mücadele eden takımın biz olduğuna inanıyorum. Oyunun kırılma noktalarında maalesef futbol şansı bize gülmedi. 1-0 geriye düştükten sonra riskler aldık ve 1-1’i yakaladık. Pa Dibba’nın yüzde 100’lük bir gol şansı vardı. Onu kaçırdık. Ardından da bayağı pozisyonlar kaçırdık. Golü bulsak farklı bir noktaya gelebilirdik. Yolun başında bu mağlubiyeti almak bizi üzüyor ama ders almamız gereken konular var. Dün itibariyle takım halinde kampa girdik, şapkamızı önümüze koyduk. Analizlerimizi yaptık. Boluspor maçının hazırlıklarına başladık. Biz iyi bir takımız” diye konuştu.



“Şampiyonluğa oynuyoruz”

Adana Demirspor’un geriden gelip maçı kazanabilecek gücü olduğunu vurgulayan Dumlupınar, “Allah nasip ederse Boluspor maçını kazanıp yolumuza devam edeceğiz. Geçen maçta yediğimiz gol bize yakışmadı. Bizim her türlü maçı çevirme gücümüz var. Dakika 94’te de, 95’te de golü atabiliriz. 2-0 da olabilir. 3-2 de öne geçebiliriz. Biz şampiyonluğa oynuyoruz. Bizim o gücümüz var sahada. Oyundan da memnunum ama sadece tek biz üzüntüm var, yediğimiz gol bize yakışmadı. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama yolumuza bakıyoruz artık. İnşallah bu oyuncu grubu Boluspor maçını kazanarak, arttırarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



Boluspor maçı için; “Bizim bahanemiz yok”

Boluspor müsabakasıyla ilgili de konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, şunları söyledi:

“Bu ligde oynanmadan hiçbir maç kazanılmıyor. 16 tane final maçımız var. En önemli maçımız ilk oynayacağımız Boluspor maçı. Zor bir atmosfer. Onların da içerisinde bulunduğu pozisyon itibariyle. Perşembe gününden itibaren Bolu’da bizi kar yağışı bekliyor. Cuma günü sabah antrenmanını yapıp 2 gün önceden Bolu’ya gideceğiz. Kardır, yağmurdur, doludur bizim bahanemiz yok.”