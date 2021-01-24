Dumlupınar: Kaybettiğimiz için çok üzgünüz

Haber: Aysun Beykoz

Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 18. haftasında evinde Bursaspor’a 2-1 mağlup oldu.

Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, “Böyle bir maçı kendi sahamızda kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Maça iyi başladığımızı düşünüyoruz. Pozisyonlarımızı gole çevirsek ilk yarı kazanabilirdik. İkinci yarı da pozisyonlarımız oldu ama kendi hatamızla 1-0 geriye düştük. Oyunun kırılma noktalarında bizim yüzümüz gülmedi. Çok üzgünüz. Bu maç üzerine analiz yapıp almamız gereken dersleri alacağız. Yarından itibaren önümüzdeki Boluspor maçının hazırlıklarına başlayacağız” diye konuştu.