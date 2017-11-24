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24 Kasım 2017 Cuma
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    • Dünya Şampiyonları Vali’yi ziyaret etti

    Trambolin Cimnastik Yaş Grupları Dünya Şampiyonasında Altın Madalya kazanan sporcumuz Doğukan Büyükarslan ile milli sporcularımız Mert Gürer ve Sıla Musluk aileleri ve antrenörleri ile birlikte Bolu Valisi Aydın Baruş’u makamında ziyaret ettiler.

    24 Kasım 2017 Cuma 08:52
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    Dünya Şampiyonları Vali’yi ziyaret etti

    Haber: Semih BAYKAL

    Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bu yıl 25’incisi düzenlenen Trambolin Cimnastik Yaş Grupları Dünya Şampiyonası’na ülkemizi temsilen giden ve Trambolin Cimnastik dalında ülkemize ilk kez altın madalya kazandıran sporcumuz Doğukan Büyükarslan ile ülkemizi temsil eden milli sporcularımız Mert Gürer ile Sıla Musluk, aileleri ve antrenörleri ile birlikte Bolu Valisi Aydın Baruş’u ziyaret ettiler.

    Bolu Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Şahin Ertem, Şube Müdürü Ramazan Demir, sporcularımızın antrenörleri Caner Güzeltürk ve Enes Sazlı’nın da yer aldığı ziyarette Vali Baruş tüm sporcu ve aileleri kutladı. Ziyarette Cumhuriyet tarihimizde ilk kez Trambolin Cimnastik dalında ülkemize altın madalya kazandıran Doğukan Büyükarslan’ı tebrik eden Vali Baruş, “Bu gerçekten çok büyük bir başarı. Doğukan, kazandığı altın madalya ile gençlerimize örnek oldu. Artık bu sonuçtan sonra aşağıya inmek yok, bu başarının devamını bekliyoruz. Seni tebrik ediyorum. Bu spor bir disiplin sporudur. Başarı için fiziksel ve ruhsal yönden hazır olmak lazım. Cimnastik sporu insana fiziki ve ruhsal bakımdan disipline eden bir spor dalı. İnşallah ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edersiniz” dedi.

    Sporcularla sohbet eden ve Dünya Şampiyonasına hazırlanma süreçlerini de soran Vali Baruş, “Mert ve Sıla’yı da cani gönülden tebrik ediyorum. Ufak hatalar nedeniyle dereceye girememişler ama sonraki şampiyonalarda da onlardan derece bekliyoruz” dedi. Vali Baruş diğer taraftan ise ailelerle de sohbet etti. Aileleri sporculara verdikleri destekler için kutlayan Vali Baruş, “Sizleri böyle evlatlar yetiştirdiğiniz için tebrik ediyorum. Onların başarılarında sizlerin verdiği destek çok önemli. Umarım evlatlarımızın daha çok başarısını hep beraber görürüz” şeklinde konuşarak aileleri de tebrik etti. Vali Baruş ayrıca, hazırlık sürecinde veya antrenmanlarını yaparken sorunlar yaşayıp yaşamadıklarını da sporculara sorarken, bu başarıda büyük emekleri olan antrenörleri de kutladı. Düzenlenen ziyarette Vali Baruş tarafından sporculara çeşitli hediyeler de verildi.

    Anahtar Kelimeler: Trambolin, Cimnastik, Yaş, Grupları, Dünya

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