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15 Aralık 2017 Cuma
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    • DÜNYA ŞAMPİYONUNDAN CENGİZ’E ZİYARET

    Trambolin Cimnastik Yaş Grupları Dünya Şampiyonasında altın madalya kazanan Bolu Fen Lisesi öğrencisi sporcusu Doğukan Büyükarslan ve Okul Müdürü Ali İhsan Duman Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz’i makamında ziyaret etti.

    15 Aralık 2017 Cuma 10:42
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    DÜNYA ŞAMPİYONUNDAN CENGİZ’E ZİYARET

    HABER:Gönül Olutürk
    14-20 Kasım 2017 tarihlerinde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bu yıl 25’incisi düzenlenen TrambolinCimnastik Yaş Grupları Dünya Şampiyonası’na ülkemizi temsilen giden ve TrambolinCimnastik dalında ülkemize ilk kez altın madalya kazandıran sporcumuz Doğukan Büyükarslan, sevincini Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz’le paylaştı. Başarısında düzenli antrenman yapmanın, çalışmanın ve çalışmaya elverişli spor tesislerinin olmasının önemli rol oynadığının söyledi.

    Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, altın madalya kazanarak Dünya şampiyonu olan Doğukan’ı Boluluları ve milletimizi gururlandıran başarısından dolayı ederek, “Okulun devam ediyorken böyle bir başarıya imza atman ve genç yaşına rağmen profesyonelliğe adım atmış olmandan gurur duydum. Kazandığın başarıyla arkadaşlarına ve senden sonra geleceklere örnek oldun.” diye konuştu.

    Cengiz, Dünya şampiyonu genç sporcuya çeşitli hediyeler verdi.

    Anahtar Kelimeler: Trambolin, Cimnastik, Yaş, Grupları, Dünya

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