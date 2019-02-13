Dünyada Ses Getirdi

Haber: Esra Öztürk

Dünya Okçuluk Federasyonu (WAF) tarafından her yıl düzenlenen ve internet oylamasıyla belirlenen"Okçulukta Yılın Sporcusu" Paralimpik kadınlar kategorisinde yılın sporcusu ödülüne laik görülen Merve Nur Eroğlu bir kez daha Bayrağımızı dalgalandırdı. Daha öncede ülkemize bir çok madalya kazandıran Eroğlu başarıdan başarıya koşuyor. Sosyal medya hesabında açıklama yapan Merve Nur Eroğlu "Benim için çok büyük bir gurur,çok mutluyum. Oylarıyla beni destekleyen yanımda olan herkese teşekkür ederim "dedi.