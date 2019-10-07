Haber: Aysun Beykoz

Kırmızı-beyazlılar , sezona teknik direktör Giray Bulak ile başladı. Giray Bulak yönetiminde dört karşılaşmaya çıkan kırmızı-beyazlılar bunlardan sadece birinde berabere kalırken, 3 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı. Dördüncü haftada kendi sahasında alınan 2-0'lik mağlubiyet sonrası Boluspor yönetimi ile Giray Bulak karşılıklı olarak yolları ayırdı. Giray Bulak’tan boşalan teknik direktörlük görevine ise Osman Özköylü getirilirken, deneyimli isimle 2 yıllık sözleşme imzalandı. Boluspor'da bu sezonki kötü gidişata Osman Özköylüde "dur" diyemedi. Özköylü yönetiminde üçüncü maçına çıkan kırmızı-beyazlılar iki yenilgi alırken, bir kez de berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar ligde geride kalan 7 maçta hiç galibiyet alamazken, 2 kez berabere kaldı, 5 kez de rakiplerine mağlup oldu.