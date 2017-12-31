Haber: Semih Baykal

Boluspor Profesyonel Futbol Takımı oyuncularından Mustafa Durak, geçtiğimiz gün gerçekleşen düğün töreninde Ayşe Durak ile dünya evine girdi. Ayşe ve Mustafa Durak’ın mutlu gününde, Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı, Yönetim Kurulu ve Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, Durak’ı yalnız bırakmadı. Düğün sonrası Boluspor resmi internet sitesinden de bir tebrik mesajı yayınlandı. Mesajda, “Boluspor Kulübü olarak, Ayşe ve Mustafa Durak çiftine bir ömür boyu mutluluklar dileriz” ifadelerine yer verildi.