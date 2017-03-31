Haber: Esra Öztürk

Salon: Karaçayır Spor Salonu

Bolu Spor Lisesi: Doğukan, Eray, Samet Can, Berkay, Birkan Burhan, İsmail Özgün, İsmail Altınbaş, Mevlüt, Berat, Ömer, Oğuzalp, Kadir, Emre, Kerem

Türkiye Liseler Bölgesel Hentbol Liginde mücadele eden Bolu Spor Lisesi ligin 3.haftasında Kastamonu MTAL’i konuk etti. Maça Spor Lisesi etkili başladı. Rakibinin yaklaşmasına izin vermeyen Bolu Spor Lisesi ilk yarıyı 25-13 önde tamamladı. İkinci yarıda ise oyunundaki üstünlüğü kaybetmeyen Spor Lisesi maçta farkı giderek açtı. İkinci yarıda rakibine pozisyon vermeyen Bolu Spor Lisesi mücadeleyi 46-28 kazandı. Bu galibiyetle Bolu Spor Lisesi 3’de 3 müthiş çıkışını sürdürdü. Temsilcimiz 5 Nisan Çarşamba günü Karaçayır Spor Salonu’nda 4.hafta maçında İstanbul Şişli Terakki Lisesi’ni konuk edecek. Mücadele saat 14.00’te başlayacak.