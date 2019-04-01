Haber: Gökhan Aksoy

Marangoz şunları söyledi: “2018-2019 Kadınlar Hentbol 1.ligini hafta sonunda oynadığımız son maç ile bitirmiş olduk. Yaşları küçük ama yürekleri ve mücadeleleri büyük kızlarım için bu yıl büyük bir tecrübe oldu ve fazlasıyla kazanımlarımız oldu. Daha ileri sıçramak için bir adım geri atmak gerekir bazen. Bu mantık doğrultusunda daha fazla çalışıp daha da yukarı seviyelere çıkacak güçte ve kalitedeyiz. Kimse bizi yolumuzdan döndüremeyecek. Çalışmaya çok çalışmaya devam. (İçimizdeki karaktersiz-İrlandalılar çok üzülecek tabi) Ayrıca başta Bolu Belediyespor Kulübü yönetim kuruluna, sporcu velilerimize ve tabi ki alkışı fazlasıyla hak eden tüm sporcularımıza çok teşekkür ediyorum. "DURMAK YOK YOLA DEVAM.”