Haber: Aysun Beykoz

Boluspor’un ciddi anlamda Play-Off ve ilk 2 şansının sürdüğü bitime 4 hafta kalmasına rağmen ve en 15 takımın düşme ve şampiyonluk yarışında olduğu ligde maçlar son haftaya kadar farklı gün ve saatlerde oynanacak. 33.hafta dahil fikstürün açıklandığı bu yarışta sadece son hafta programının açıklanmaması taraftarları endişelendirdi. Taraftarlar daha önce 3-4 hafta kala aynı gün ve saate alınan maçların bu sezon neden aynı gün ve saate alınmamasına tepki gösteriyor. Birçok sporsever, “Maçlar son haftaya kadar farklı günlerde neden oynanıyor? Yoksa TFF, Süper Lige çıkacak ve küme düşecek takımları daha önceden belirledi mi acaba?” sorularını sormaya başladı. Taraftarlar ayrıca, “Farklı gün ve saatlerde rakip kazanırsa stress-öz güven sorunu rakip kaybederse rehavet ve öz güven sağlar. Ancak aynı saatte oynanırsa TFF’nin maçlara etkisi etik açıdan uygun olmaz” şeklinde görüş bildirdi.