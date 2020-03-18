Düşme Hattı Alev Alev!

Haber: Volkan Yılmaz
İşte düşme hattındaki takımların son 6 haftadaki maçları
ALTINORDU (31)
Boluspor (D), Keçiörengücü, Adanaspor (D), Bursaspor (D), Giresunspor ve Ekol Göz Menemenspor (D)
BOLUSPOR (25)
Altınorduspor, E.G.Menemenspor (D), Hatayspor, F.Karagümrükspor (D), Akhisarspor, Eskişehirspor (D)
OSMANLISPOR (24)
Adana Demirspor (D), BB.Erzurumspor, Altay (D), C.G.Ümraniyespor, İstanbulspor (D), E.H.Balıkesirspor
ADANASPOR (20)
Giresunspor (D), Bursaspor (D), Altınordu, E.G.Menemenspor (D), Hatayspor, F.Karagümrükspor (D)
ESKİŞEHİRSPOR (17)
BB Erzurumspor (D), Altay, C.G.Ümraniyespor (D), İstanbulspor, E.H.Balıkesirspor (D), BolusporGüncelleme Tarihi: 18 Mart 2020, 16:24