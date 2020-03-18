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Düşme Hattı Alev Alev!

Ligde 28. haftayı 25 puanla, düşme hattındaki Osmanlıspor'un 1 puan önünde tamamlayan Boluspor son 6 haftada birbirinden zorlu maçlara çıkacak.

Düşme Hattı Alev Alev!

Haber: Volkan Yılmaz

İşte düşme hattındaki takımların son 6 haftadaki maçları

ALTINORDU (31)

Boluspor (D), Keçiörengücü, Adanaspor (D), Bursaspor (D), Giresunspor ve Ekol Göz Menemenspor (D)

BOLUSPOR (25)

Altınorduspor, E.G.Menemenspor (D), Hatayspor, F.Karagümrükspor (D), Akhisarspor, Eskişehirspor (D)

OSMANLISPOR (24)

Adana Demirspor (D), BB.Erzurumspor, Altay (D), C.G.Ümraniyespor, İstanbulspor (D), E.H.Balıkesirspor

ADANASPOR (20)

Giresunspor (D), Bursaspor (D), Altınordu, E.G.Menemenspor (D), Hatayspor, F.Karagümrükspor (D)

ESKİŞEHİRSPOR (17)

BB Erzurumspor (D), Altay, C.G.Ümraniyespor (D), İstanbulspor, E.H.Balıkesirspor (D), Boluspor

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2020, 16:24
Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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