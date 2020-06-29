Düşme Hattı Böyle Oldu

Haber: Erdal Tanrıverdi

30. haftada Osmanlıspor ve Adanaspor haftayı puansız kapatırlarken, Boluspor bu grubun en karlı takımı oldu. Düşme hattı ile arasındaki 2 puan farkı 3'e çıkartan kırmızı beyazlılar son 4 haftaya 3 puan avantajlı çıkacak. Ligden bu hafta düşmesi kesinleşen Eskişehirspor'un 15, Boluspor ile amansız bir yarışa girecek olan Osmanlıspor'un 3 puanı sezon içinde TFF tarafından silinmişti. Adanaspor’un da ligden düşmesine kesin gözüyle bakılırken, Boluspor ya da Osmanlıspor takımlarından biri daha küme düşecek. 2 takım arasında Boluspor’un puan, Osmanlıspor’un ise ikili averaj üstünlüğü bulunuyor.