Düşme Hattı Böyle Oldu

TFF 1. ligde 30. hafta maçları devam ederken Eskişehirspor lige veda etti. Düşecek diğer iki takım için 3 aday var.

Düşme Hattı Böyle Oldu

Haber: Erdal Tanrıverdi

30. haftada Osmanlıspor ve Adanaspor haftayı puansız kapatırlarken, Boluspor bu grubun en karlı takımı oldu. Düşme hattı ile arasındaki 2 puan farkı 3'e çıkartan kırmızı beyazlılar son 4 haftaya 3 puan avantajlı çıkacak.  Ligden bu hafta düşmesi kesinleşen Eskişehirspor'un 15, Boluspor ile amansız bir yarışa girecek olan Osmanlıspor'un 3 puanı sezon içinde TFF tarafından silinmişti. Adanaspor’un da ligden düşmesine kesin gözüyle bakılırken, Boluspor ya da Osmanlıspor takımlarından biri daha küme düşecek. 2 takım arasında Boluspor’un puan, Osmanlıspor’un ise ikili averaj üstünlüğü bulunuyor.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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