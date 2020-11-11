“Düşündüklerimizi Sahaya Yansıtamadık”

Haber: Ceylan Beykoz

Çok kötü başladık oyuna. İlerleyen dakikalarda özellikle golle başlayan dakikalarda ilk 15-20 dakikadan sonra istediğimiz kimliğe büründü takım. Mücadelesini devam ettirdi. 2-1 öne geçtik devreye de öyle girdik. İkinci devrede de çok güzel zamanda farkı açma oyunu koparma şansı yakaladık. Penaltı kaçtıktan sonra anlamsız bir şekilde savunma yapmak zorunda kaldık. Bunlar hep kadro yapısıyla ilgili. Çok dar bir kadroyla rotasyon yapmak zorunda kalıyoruz. Gündemdeki hastalık, sakatlıklar, hepsi bunu etkiliyor. Takımın tam anlamıyla sahada 3-4 maç arka arkaya bir güç göstermesine engel oluyor. Yapacak bir şey yok. En azından ocak ayına kadar transfer dönemine kadar alabileceğimiz en iyi verimi almaya çalışıyoruz. Özellikle savunmada genç oyuncularla oynuyoruz çok basit hatalar yapıyorlar. Nitekim bugünkü maçta sonucu tayin eden ikinci penaltı o şekilde geldi. Onlara da kızamıyorum. Bunlar oyunun içinde olan şeyler. Artık 15 günlük bir aramız var. Aradan sonra Ankara deplasmanımız var. Bu kadroyla oynayacağız. Başka bir seçeneğimiz de yok. Hep birlikte yaşayıp göreceğiz” dedi. Kupa maçında penaltı kaçıran İrfan'ın bugünkü maçta da penaltıyı kaçırmasını değerlendiren Kahyaoğlu, “Kimse dışarı atacağım diye kullanmaz. Kendine güvendi aldı. Onay alıp da aldı penaltıyı. O anlar gelişmeler anlık oluyor. Atmak için penaltı. Dışarı isteyerek atmadı” diye konuştu.