Düzce Kadın Futbol takımı 2. ligde oynayacak

Haber: Ceylan Beykoz

Düzcespor Kadın takımı çalışmalarını sürdürüyor

2021-2022 futbol sezonunda Kadınlar 3. Futbol liginde şampiyon olarak Kadınlar 2. Ligine yükselme başarısı gösteren Düzce temsilcisi yeni sezon hazırlıklarını antrenörleri Ahmet Kara ve Rümeysa Kütük nezaretinde hız kesmeden devam ediyor. Düzce Kadın Futbol takımı lig öncesinde Akçakoca’da kısa süreli kampa girdi.

Kadınlar 2.ligi

Türkiye Futbol Federasyonu 2022-2023 futbol sezonunda kadın liglerinde uygulanacak statüyü açıkladı. 2021-2022 sezonu Kadınlar 2. Ligi normal sezon müsabakaları sonucu play off müsabakaları oynama hakkı kazanamayan 16 takım, Kadınlar 3.Ligi play off müsabakaları sonucu üst lige çıkma hakkı kazanan 8 takımın katılımları ile birlikte 24 takım ile oynanacaktır. · Lig grupları 6’şar takım olmak üzere 4 farklı grupta çift devre lig usulü şeklinde düzenlenecektir. Lig müsabakaları sonunda gruplarında 1. sırayı alan takımlar bir üst lige yükselme hakkını elde edecek. Lig müsabakaları sonunda gruplarında 2. sırayı alan takımlar, Kadınlar 1.Ligine yükselecek son takımın belirleneceği Play-Off Müsabakaları oynayacaklardır. Lig müsabakaları sonunda gruplarında 5. ve 6 sırayı alan takımlar, Kadınlar 3.Ligine düşecek 4 takımın belirleneceği Play-Out Müsabakaları oynarlar.