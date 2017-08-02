Haber: Gönül OLUTÜRK

Boluspor yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Kırmızı beyazlı ekip, TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Boluspor, Te Verede ve Poepon’un golleri ile 2 -1 kazanırken, konuk ekibin tek golünü Magaye kaydetti.

Boluspor İlk 11: Ertuğrul Taşkıran, Göksu Alhas, Umut Meraş, Diarra, Renato Arapi, İshak Çakmak, Yusuf Emre Gültekin, Akubueze, Rydell Poepen, Te Vrede, İrfan Başaran

Adanaspor İlk 11: Karaçiç, Fritos, Onur, Didi, Gökhan, Renan, Bekir, Tevfik, Vinicius (Ramos Mauricic), Abdulaziz, Bahattin

4’üncü dakikada, Boluspor’un geliştirdiği atakta Te Vrede vücut çalımı ile rakibinden sıyrılıp şutunu çekti. Sert şutu kalecide kaldı.

19’uncu dakikada, İrfan Başaran’ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Diarra topu kafası ile Te Vrede’ye indirdi. Vrede’nin etkisiz vuruşu kalecide kaldı.

29’uncu dakikada, Akubueze’nin sol kanattan açtığı ortada topla buluşan Poepon, rakip ağları havalandırdı.

30’uncu dakikada, Magaye ceza sahası alanın sol tarafından içeri girerek kalecini kapattığı köşeden sert şutu ile topu ağlara gönderdi.

Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

71’inci ceza sahası dışında topla buluşan dakikada Melih’in ayak içiyle sert şutu az farkla auta çıktı.

73’üncü dakikada savunmanın hatalı pasında topu çalan Te Vrede, düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı.

81’inci dakikada Boluspor sağ kanattan İrfan Başaran ile serbest vuruş kullandı. İrfan’ın yaptığı ortada topla buluşan Te Verede’nin şutunu ilk önce kaleci çıkardı daha sonra ise direğe çarpan topu savunma uzaklaştırdı.

Karşılaşmayı Boluspor 2 – 1 kazandı.