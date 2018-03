Haber: Esra Öztürk

3 gün süren Okul Sporları Yıldızlar Futsal grup müsabakaları Düzce Spor Salonu ve Cumayeri Spor Salonunda yapıldı. Düzce’de gerçekleşen futsal müsabakalarında 22 takım yer aldı. Bolu futsal takımı kızlar ve erkekler C grubunda yer aldı. Bolu’nun iki takımı da gruplardan çıkmayı başaramadı. Erkeklerde A grubunda Ankara, Yalova, Samsun, Bartın.B grubunda Karabük, Düzce, Tekirdağ, Sakarya.C grubunda İstanbul, Kocaeli ve Bolu.Kızlarda ise A grubunda Kastamonu, Karabük, Düzce, Tekirdağ.B grubunda Ankara, Kocaeli, Zonguldak, Bartın.C Grubunda İstanbul, Bolu ve Sakarya gruplarında birinci olabilmek için mücadele etti.Futsal Yıldız Kızlarda A grubunda Tekirdağ, B grubunda Ankara, C grubunda İstanbul, Erkeklerde ise A grubunda Samsun, B grubunda Düzce ve C grubunda İstanbul birinci olarak yarı finallere katılma hakkı kazandılar.