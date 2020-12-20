Düzcespor Bolu’ya imreniyor

Haber:Erdal Tanrıverdi

“54 yılı geride bırakan Düzcespor’un yıllardır bir dikili ağacı bile yok diyerek; Boluspor üzerinden örnek veren Kapoğlu “Komşumuz Bolu’da Boluspor’un tüm deplasmanları Belediye Başkanı ve Vali ‘nin girişimleri ile paylaştırıldı” dedi.

Başkan Gökhan Kapoğlu

Göreve gelir gelmez Düzcespor’da yeni bir sayfa açan Düzcespor Kulüp Başkanı Gökhan Kapoğlu borç batağındaki, transfer yasağı ile karşı karşıya olan neredeyse uçan kuşa borcu olan Düzcespor’u kendi cebinden verdiği paralarla düzlüğe çıkardı. Düzce Belediyesi’nin de katkıları sayesinde Düzcespor Türkiye’de futbolculara, teknik adamlara ve personele borcu olmayan ender kulüplerden biri.”

Destek yok söz veren çok

Düzcespor’da tüm giderler Başkan Gökhan Kapoğlu tarafından karşılanıyor. Şirketleşen Düzcespor’a maddi destek veren sivil toplum kuruluşu, iş adamı, firma yok denecek kadar az. Diğer illerde başta siyasi partiler, Ticaret odaları, Ticaret Borsaları, Organize sanayi bölgeleri ve yönetimde olmayan iş adamları deplasman masraflarını karşılıyor. Düzce’de bu güne kadar Düzcespor’un deplasman masrafını karşılayan yok. Komşumuz Bolu’da Boluspor’un tüm deplasmanları Belediye başkanı, Vali ‘nin girişimleri ile paylaştırıldı. Bolu Dernekleri, sivil toplum kuruluşları Boluspor’a maddi desteğe devam ediyor. Düzce’de durum yıllardır aynı, bütün giderler yönetim kurulunda ve başkanda. Düzcespor için elini taşın altına koyan yok.

Düzce Dernekleri

“Düzce dışındaki illerde kurulan Düzce derneklerinin bu güne kadar Düzcespor’a katkısı yok denecek kadar az. İstanbul ve Ankara Düzce’liler Derneği bu güne kadar Düzcespor’un İstanbul ve Ankara deplasman masraflarını karşılamadı, Düzcespor’u misafir etmedi. Düzce’deki siyasi partilerde Düzcespor’un deplasmanlarını üstlenmedi. Düzcespor için yapılan bir kampanyada yok. Grubumuz takımlarından Kelkit Belediyespor’da “Güzel Günler için Güneş ol” kampanyası başlatıldı. Şimdi neden Düzcespor için böyle bir kampanya düzenlenmiyor soruları akla geliyor. Düzce’nin Milletvekilleri, Valisi, Belediye Başkanı, Sivil Toplum Kuruluşları neden böyle bir kampanya için proje geliştirmiyor. Neden bütün yük Düzcespor kulüp başkanı Gökhan Kapoğlu’nun üzerinde. Bu sorular cevap bulacak mı bekliyoruz” denildi.