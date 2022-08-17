Düzcespor Fenerbahçe ile karşılaşacak

Düzcespor Fenerbahçe ile 2 maç yapacak. 2022-23 futbol sezonunda Düzce’yi Bölgesel Gelişim liglerinde temsil edecek olan Düzcespor U-17 ve U-19 takımları Fenerbahçe ile hazırlık maçları oynayacak.