Düzcespor Fenerbahçe ile karşılaşacak

Haber: Okay Özcan
Düzcespor U-17 takımı 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri’nde Fenerbahçe U-17 takımı ile hazırlık maçı oynayacak. Müsabaka saat 16.00’da başlayacak.
U-19 Cumartesi oynayacak
Düzcespor U-19 takımı 20 Ağustos 2022 Cumartesi günü Kaynaşlı Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri’nde Fenerbahçe U-19 takımı ile hazırlık müsabakası yapacak. Karşılaşmanın başlama saati 16.00 olarak açıklandı.
Düzcespor Dumlupınar FK maçı
TFF 2. Lig’de mücadele eden Düzcespor 2022-23 futbol sezonu öncesinde 4. hazırlık maçında Kuzey Kıbrıs Süper Lig takımlarından Yonpaş Dumlupınar FK ile karşılaşacak. 18 Ağustos 2022 Perşembe günü Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri’ndeki karşılaşma saat 16.00’de başlayacak. Kırmızı lacivertli ekip 20 Ağustos 2022 Cumartesi günü Düzce 18 Temmuz Şehir Stadı’nda TFF 3. Lig ekibi Çatalcaspor ile yeni sezon öncesinde son hazırlık müsabakasında karşı karşıya gelecek.