Düzcespor Fenerbahçe ile karşılaşacak

Düzcespor Fenerbahçe ile 2 maç yapacak. 2022-23 futbol sezonunda Düzce’yi Bölgesel Gelişim liglerinde temsil edecek olan Düzcespor U-17 ve U-19 takımları Fenerbahçe ile hazırlık maçları oynayacak.

Düzcespor Fenerbahçe ile karşılaşacak

Haber: Okay Özcan

Düzcespor U-17 takımı 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri’nde Fenerbahçe U-17 takımı ile hazırlık maçı oynayacak. Müsabaka saat 16.00’da başlayacak.

U-19 Cumartesi oynayacak

Düzcespor U-19 takımı 20 Ağustos 2022 Cumartesi günü Kaynaşlı Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri’nde Fenerbahçe U-19 takımı ile hazırlık müsabakası yapacak. Karşılaşmanın başlama saati 16.00 olarak açıklandı.

Düzcespor Dumlupınar FK maçı

TFF 2. Lig’de mücadele eden Düzcespor 2022-23 futbol sezonu öncesinde 4. hazırlık maçında Kuzey Kıbrıs Süper Lig takımlarından Yonpaş Dumlupınar FK ile karşılaşacak. 18 Ağustos 2022 Perşembe günü Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri’ndeki karşılaşma saat 16.00’de başlayacak. Kırmızı lacivertli ekip 20 Ağustos 2022 Cumartesi günü Düzce 18 Temmuz Şehir Stadı’nda TFF 3. Lig ekibi Çatalcaspor ile yeni sezon öncesinde son hazırlık müsabakasında karşı karşıya gelecek.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Seçim Gecesi iddialarına Tanju Özcan’lı yanıt
Seçim Gecesi iddialarına Tanju Özcan’lı yanıt
  1. Bolu

banner128