Haber: BMA

Geçtiğimiz gün Narven’in tanıtım günleri kapsamında Düzce’de açılan standını Düzcespor’un kaptanı Sercan Özçelik ile birlikte futbolcular İlker Engin, Zihni Aydın, İsmail Türk, Ömer Gökali, Berk Baran, Mert Özkan, Emir Efebeli, Bünyamin Uyanık ve Özkan Karadeniz yaptıkları antrenman sonrası ziyaret ederek tesis hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Narven projesine hayran kalan ve Narven’in doğa ile iç içe olması, termal suları, çevre etkinlikleri ile ayrıcalıklı bir tesis olduğunu söyleyen futbolcular, maçlardan fırsat buldukça Narven’in SPA ve doğa sporları alanlarından yararlanmak için Narven’e geleceklerini ifade ettiler.

Narven’i her yönüyle çok beğendiğini belirten Kaptan Sercan Özçelik, “Düzce’ye çok yakın olması büyük bir avantaj, annem ve babam için de Narven’den tapulu, hisseli gayrimenkul satın almayı düşünüyorum” dedi.