Düzcespor son hazırlık maçından galip ayrıldı

Haber: Okay Özcan

Düzce 18 Temmuz Şehir Stadı’nda oynanan müsabakada Düzcespor eksiklerine rağmen iyi bir futbol ortaya koyarak sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Düzcespor ikinci yarıda daha fazla gol pozisyonuna girdi. Bolu’da kamp yapan Çatalcaspor 90 dakika boyunca 1 net gol pozisyonu yakalayabildi. Maçın 90. Dakikasında sakatlanan Hamit Kulya’nın yerine Kamil Güney oyuna dahil oldu. Düzcespor’un kadrosunda yer alan futbolculardan kaleciler Ömer Faruk Ay ve İhsan Efe Çalış dışındaki tüm futbolcular müsabakada forma giydi.

Düzcespor: Ersin Aydın (dk.70 Görkem Güner ),Mümin Talip Pazarlı ( dk. 62 Recep Kalkan),Doğancan Otman (dk. Berkehan Biçer),Kerem Kaya (dk.77 Hamit Kulya )Muhammet Rıdvan Özdemir ( dk.46 Emre Gündoğdu) Erçin Ilgaz ( dk. 46 Savaş Polat ),Emre Keleşoğlu (dk.46 Hasan Küçcük), Çınar Tarhan (dk.46 Samet Eker ), Timur Kosavalı ( dk.46 Yasin Ozan)Altarhan Hidayetoğlu l (dk.67 İlkay İşler ) Mehmet Özdıraz ( 67 Osman Boz)

Goller: 19 ve 63 dk. Yasin Ozan Düzcespor, dk.72 Recep Akkemik Çatalcaspor

Müsabakayı Bolu bölgesi hakemleri yönetti. Düzcespor yeni sezon öncesinde yaptığı hazırlık maçlarında Kocaelispor’u 1-0 yenildi, Sarıyer ile 0-0 berabere kaldı, Kıbrıs Dumlupınar FK ve Çatalcaspor’u 2-1 yendi