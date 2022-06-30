Düzcespor'un grubu belli oldu

Haber: Okay Özcan
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekiminde Bitexen Düzcespor, yeni sezonda beyaz grupta mücadele edecek. 2022-2023 sezonunda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 19 takım yer alırken, müsabakalar 27-28 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak. Normal sezon 29 Nisan 2023'te sona erecek.
Kırmızı-Lacivertli ekip Düzcespor’un rakipleri ise şöyle: Afjet Afyonspor, Amed Sportif Faaliyetler,
Anagold 24 Erzincanspor, Ankaraspor, Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor, Batman
Petrol Spor A.Ş., Bayburt Özel İdare Spor, Bursaspor, Çorum FK, Esenler Erokspor, Isparta
32 Spor, İnegölspor, Menemenspor A.Ş.,Nazilli Belediyespor, Sivas Belediye Spor,
Somaspor, Şanlıurfaspor ve Tarsus İdman Yurdu Spor.