Düzcespor’da Kapoğlu Rüzgarı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Düzcespor 8 Kasım 2019 Cuma günü olağanüstü kongreye gidiyor. Kongreye 2 gün kala, Düzce kamuoyuna düşen son dakika haberlerinde, Düzce’nin tanınmış iş adamlarından Gökhan Kapoğlu’nun kulübe sahip çıkacağı ve takımı üst liglere taşıyacak akil iş insanları ile bir araya gelerek güçlü bir yönetim kurulu oluşturma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. Düzce Belediye Başkan yardımcısı Celal Kasapoğlu’nun da yönetimde yeniden görev alması beklenirken, spora ve sporcuya verdiği destekle adından sürekli söz ettiren Kapoğlu ile birlikte, ligde kasırga gibi esecek Düzcespor’un yeni bir ruh yakalayacağı, takımın başarısı için şehrin bütünleşerek başarıdan başarıya koşacağı ileri sürüldü.