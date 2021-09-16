Düzcespor’un İsim Sponsoru Bıtexen oldu



Haber: C. Kutay Aykan

Türkiye’de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alan Bitexen Teknoloji A.Ş.,Düzcespor’un yeni isim sponsoru oldu. Bitexen Teknoloji ve Düzcespor arasındaki isim sponsorluğu anlaşması 15 Eylül Çarşamba günü Düzcespor Kulübü Tesisleri’nde düzenlenen imza töreni ile hayata geçirildi.

İmza töreninde konuşan Düzcespor Başkanı Gökhan Kapoğlu, “Kemal beye ve Bitexen’e çok teşekkür ederiz. Allah bu yolda bizi ve başarılarımızı daim eylesin” dedi.

Törende konuşan Bitexen Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, “Biz de isim olarak sizin yanınızda yer almaktan gurur duyuyoruz. Umarız çok başarılı bir sezon geçiririz. Yolunuz açık olsun, biz de yanınızda olalım.” diye konuştu.

Olgun Aydın ise “Bitexen, yalnızca Düzcespor’a değil, spora çok destek veriyor. Yalnızca kulübümüz nezdinde değil, Türk futbolunun içindeki bir insan olarak, genel anlamda futbola verdiği destekten ötürü Bitexen’e çok teşekkür ederiz. Burada bir iş birliği gerçekleşti. İnşallah en yakın zamanda Düzce Token çıkacak. Bu, Düzcespor için çok önemli bir gelişme” dedi.

Bitexen Teknoloji A.Ş. Hakkında

2018 yılında İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulan Bitexen Teknoloji A.Ş., geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye’de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alıyor. Kendi sadakat Coin’i olan EXEN Coin’i sektöre sunan şirket, Türkiye’nin en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkânı sunan Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen ile kullanıcılarına hizmet veriyor.

Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2021, 07:11