Haber: Semih BAYKAL

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ile birlikte incelemelerde bulunmak üzere Düzce’ye giden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Düzce’ye yeni stad yapılması için kararın alındığı açıkladı. Bakan Arslan’ın bu açıklamasının ardından gözler yıllardır yeni stadyum için gerek taraftar gerekse halkın çağrıda bulunduğu Bolu’ya çevrildi. TFF 3. Lig Birinci grupta mücadele eden Düzcespor yeni stadyuma kavuşacakken, Süper Lig yolunda başarılara imza atan ve yeni sezonda şampiyon olup Süper Lige çıkma hedefinde olan TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor için henüz stadyum projesinin netliğe kavuşmaması taraftarlar ve Boluluların tepkisini çekiyor. Düzce’de yaşanan stadyum gelişmesinin Bolu’da nasıl yankı bulacağı ise merak konusu.