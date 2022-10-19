Dyorex Boluspor, tek golle turladı

Ziraat Türkiye Kupasının 3.Tur Maçında Dyorex Boluspor, sahasında Fethiyespor’u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısında her iki takımda rakip kalede pozisyon üretemedi. İlk 45 dakikada gol sesi çıkmayınca takımlar devre arasında soyunma odasına 0 – 0 eşitlikle girdi.

Kırmızı beyazlı ekipten Ozan Papaker, mücadelenin 59.dakikasında ceza sahası dışından kafayla topu ağlara göndererek rakibi karşısında takımını öne geçiren golü kaydetti. Bu golle DyorEX Boluspor, Fethiyespor karşısında 1 – 0 öne geçti.

Maçın kalan dakikalarda başka gol sesi olmayınca DyorEX Boluspor, Fethiyespor’u Papaker’in golüyle 1-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupasında 4.tura yükselen taraf oldu.

Hakemler: Batuhan Gültek , Barış Çiçeksoyu , Orhan Timurtaş Dx

Boluspor: Selmani , Batuhan İşçiler , Ercan Yazıcı , Posmac , Eray Ataseven , Arda Köksal (Tugay Kaçar Dk. 85 ?), Mehmet Çınar , Burak Asan , Melih Okutan (Erdem Can Polat Dk. 46 ), Bregu (Ensar Bilir Dk. 67 ), Ozan Papaker x

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Muhammet Özkan, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç, Furkan Demir

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Fethiyespor: Murat Demir , Doğancan Kılıç , Şahan Akyüz , İlyas Yılmazer , Onur Taha Takır , Aykut Uluç (Hanifi Özkök Dk. 62 ), Halil Köçer , Berkin Taşkın (Burak Başkaya Dk. 46 ), Mustafa Apardı , Burak Özduman (Berk Günden Dk. 85 ?), Cihan Kazan (Oğuzhan Bayram Dk. 81 )

Yedekler: Mustafa Erdem Uysal

Teknik Direktör: Mesut Toros

Gol: Ozan Papaker (Dk. 59) (Boluspor)

Sarı Kart: Eray Ataseven (Boluspor)