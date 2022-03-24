Eczacıbaşı Bolu’ya geliyor



Haber: Okay Özcan

Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı Kadınlar CEV Kupası finali rövanş maçında Almanya temsilcisi Allianz MTV Stuttgart’ı deplasmanda 3-1 yenerek şampiyon oldu. Sahasındaki ilk maçı da 3-1 kazanarak avantajlı bir şekilde Almanya’daki rövanş karşılaşmasına çıkan Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda da rakibini aynı skorla mağlup ederek CEV Kupası’nda şampiyonluğa ulaştı.

Ligde son haftalara girilirken temsilcimiz Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımımız son karşılaşmasını evinde Eczacıbaşı'na karşı oynayacak. Bu hafta sonunu Yeşilyurt deplasmanında geçirecek olan Bolunun Sultanları ligin son maçında Avrupa Şampiyonunu konuk edecek. Bayram havasında geçmesi beklenen ve o günü iple çeken sporseverler, Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımının Kadınlar CEV Kupası şampiyonu olması nedeniyle şimdiden bu maçı beklemeye başladılar.